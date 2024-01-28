Крупнейший в мире круизный лайнер вышел в первый рейс и подогрел экологические дискуссии

В Финляндии спустили на воду самый большой в мире круизный лайнер.

В Финляндии испытывают самый большой в мире круизный лайнер Icon of the Seas. В первый рейс он отправится из Майами.

Об этом пишет BBC.

Лайнер отправится в семидневное путешествие по островам в тропиках и откроет "новую эру отдыха", утверждает компания Royal Caribbean Group. Огромный Icon of the Seas длиной 365 метров и в ширину почти 50 метров имеет 20 палуб. Он может вместить 7600 пассажиров и 2350 членов экипажа. Стоимость билетов на него стартует от 200 тысяч гривен.

В то же время, директор морской программы Международного совета по чистому транспорту (ICCT) Брайан Комер утверждает, что Icon of the Seas — это шаг в неправильном направлении.

"По нашим оценкам, использование сжиженного природного газа как судового топлива производит на 120% больше выбросов парниковых газов, чем судовой газойль", — заявил Комер.

Icon of the Seas / Фото: Associated Press

Круизные лайнеры, работающие на СПГ, часто выбрасывают его прямо в атмосферу. Эти выбросы содержат метан, что усиливает парниковый эффект гораздо сильнее углекислого газа. Поэтому сейчас уже строятся грузовые суда, работающие на метаноле, который считается гораздо более экологичным.

Ранее стало известно, что появилось самое большое футуристическое судно.

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