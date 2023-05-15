Кто побеждает на выборах президента Турции: последние данные

В Турции продолжаются подсчеты голосования на президентских и парламентских выборах. Уже обработали около 100% протоколов.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Baza.

Известно, что:

у Эрдогана – 49,34%

в Киличдароглу – 45%

Третий кандидат от "Националистического альянса" – Огай набрал более 5%, но уже заявил, что поддержит партию Киличдароглу во втором туре.

Напомним:

Голосование в Турции длилось с 8 утра до 17 часов вечера. Всего в стране и за ее пределами установили около 192 тысяч урн для голосования. Также ранее сообщалось, что в Турции выборы состоялись с массовыми драками, флешмобами с печатями, сердечными приступами на избирательных участках и раздачей денег. Также СМИ сообщали, что Эрдоган раздавал деньги детям перед голосованием в Стамбуле в одной из школ.

Право голоса имели 64 миллиона турецких граждан. Второй тур выборов состоится 28 мая.

В парламентских выборах приняло участие 36 партий.

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