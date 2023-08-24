Lego начнет продавать конструктор с нанесенным шрифтом Брайля: когда он поступит в продажу

В первую очередь конструктор появится в Великобритании, Ирландии и США.

Компания Lego планирует начать создавать конструкторы с нанесенным на него шрифтом Брайля. Так они хотят помочь детям с нарушением зрения научиться читать сенсорный алфавит.

Об этом пишет Guardian.

Как отмечается, уже три года производитель игрушек бесплатно предоставляет специализированные конструкторы, испытанные и разработанные в партнерстве с организациями незрячих. Конструктор получают несколько школ и служб, обслуживающих детей с нарушениями зрения.

А уже со следующего месяца такие игрушки поступят в массовую продажу. Конструктор для детей от шести лет можно будет приобрести в шести странах: в частности, в Великобритании, Ирландии, США и Австралии.

Итальянская, немецкая и испанская версия конструкторов появятся в 2024 году. Наборы будут включать идеи для ряда обучающих игр, в которые семьи смогут играть вместе.

Напомним, что Apple может отложить продажу продвинутых версий новых iPhone 15.