LEGO подала иск в суд на украинскую компанию из-за нарушения авторских прав

Компания LEGO судится с украинской "Компания Генезис" с обвинением в нарушении авторских прав.

Об этом пишет издание LVIV.MEDIA ссылкой на определение Хозяйственного суда во Львовской области.

Как отмечается, "Компания Генезис" в прошлом году заказала более 11 тысяч детских конструкторов торговой марки Alle Blox. Однако в апреле 2023 года из сообщения Львовской таможни представитель компании LEGO узнал о ввозе этих игрушек в Украину.

LEGO обратился в Хозяйственный суд Львовской области с просьбой остановить таможенное оформление конструкторов Alle Blox, поскольку они вроде бы нарушают авторские права.

"Эксперты установили, что в своих конструкторах производитель Alle Blox скопировал две фигурки, дизайн которых запатентовала LEGO. Одна из них — это фигурка по имени Стефани, продававшаяся в комплекте набора LEGO Friends. Этот набор вышел в продажу в США еще в начале" 2012 года", — говорится в сообщении.

Из своего LEGO просит остановить растаможку игрушек, удалить их из обращения и уничтожить. Очередное заседание суда по этому делу состоится 11 января.

Напомним, что появились новые фигурки LEGO в образе украинских военных женщин.