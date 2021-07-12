Литва официально отказала Минску в выдаче Тихановской

По словам генпрокурора, режим Лукашенко ведет переговоры с другими странами об экстрадиции представителей оппозиции.

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что Литва официально сообщила об отказе выдать оппозиционера Светлану Тихановскую.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Что касается партнеров из других стран, то мы направили и направляем соответствующие документы. Пока реакции не наблюдается, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, пришли документы, уже официально могу подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче, но в них нет никакой мотивации, на основании чего они нам отказали — то есть правовых оснований мы в этом не увидели ", — заявил генпрокурор.

По словам Шведа, режим Лукашенко ведет переговоры с другими странами об экстрадиции представителей оппозиции.

Напомним:

Сейчас Светлана Тихановская находится в Литве. Она вынужденно выехала из Беларуси летом 2020 года. По возвращении в страну Тихановская рискует понести политические преследования.

По возвращении в страну рискует понести политические преследования. Оппозиционный лидер до сих пор находится в межгосударственном розыске.

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