Литва призывает Запад уже обсуждать победу Украины в войне

Западным странам необходимо обсудить видение завершения войны в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, пишет LRT.

"Я хотел бы видеть больше дискуссий о заключительной фазе. Мы говорим, что мы отданы Украине столько, сколько потребуется, до самого конца. Но я задаюсь вопросом, какой это конец", — заявил он.

Ландсбергис добавил, что Вильнюс и Киев отлично понимают, что окончание войны возможно только в случае победы Украины на условиях, установленных президентом Владимиром Зеленским.

"Он (Зеленский — ред.) представил очень четкий мирный план из десяти пунктов, который включает восстановление всех территорий, полный выход России из оккупированных земель, репарации и справедливость. Я думаю, что сами эти пункты очень четко говорят о том, что именно нужно для защиты европейского континента раз и, я надеюсь, навсегда", – подчеркнул Ландсбергис.

В то же время, он отметил, что разговоры на Западе о том, что Россия не может проиграть и что диктатор Владимир Путин должен "добиться какой-то победы", вызывают беспокойство. Ландсбергис убежден — если Москва и добьется какого-нибудь успеха, миру все равно придется столкнуться с шантажом и агрессией со стороны РФ.

"Я думаю, что есть некоторые опасения. Одно из них, которое можно даже назвать мифом, касается того, разумно или даже возможно, чтобы Россия потерпела неудачу и проиграла. Я часто слышал, как люди говорят: "Слушайте, РФ не может потерпеть поражение. Путин должен одержать какую-то победу". На мой взгляд, если он одержит какую-нибудь победу, тогда мы увидим, что он может сделать", — сказал литовский министр.

Напомним, ранее Ландсбергис отреагировал на заявления российских политиков, должностных лиц и пропагандистов, заявляющих, что против "РФ воюет НАТО". Он подчеркнул, что "НАТО не воюет с Россией, НАТО даже не приступило к специальной военной операции против России. Россию бьют украинцы, а не НАТО".

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