Литва закликає Захід вже обговорювати перемогу України у війні

Західним країнам необхідно обговорити бачення завершення війни в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише LRT.

"Я хотів би бачити більше дискусій про заключну фазу. Ми говоримо, що ми віддані Україні стільки, скільки буде потрібно, до самого кінця. Але я задаюся питанням, який це кінець", - заявив він.

Ландсбергіс додав, що Вільнюс і Київ чудово розуміють, що закінчення війни можливе лише в разі перемоги України на умовах, встановлених президентом Володимиром Зеленським.

"Він (Зеленський - ред.) представив дуже чіткий мирний план із десяти пунктів, який включає відновлення всіх територій, повний вихід Росії з окупованих земель, репарації та справедливість. Я думаю, що самі ці пункти дуже чітко говорять про те, що саме потрібно для захисту європейського континенту раз і, я сподіваюся, назавжди", - підкреслив Ландсбергіс.

Водночас він зауважив, що розмови на Заході про те, що Росія не може програти і що диктатор Володимир Путін повинен "домогтися якоїсь перемоги", викликають занепокоєння. Ландсбергіс переконаний — якщо Москва і доб'ється якогось успіху, світові все одно доведеться зіткнутися з шантажем і агресією з боку РФ.

"Я думаю, що є деякі побоювання. Одне з них, яке можна навіть назвати міфом, стосується того, чи розумно, чи навіть можливо, щоб Росія зазнала невдачі та програла. Я часто чув, як люди кажуть: "Слухайте, РФ не може зазнати поразки. Путін має здобути якусь перемогу". На мій погляд, якщо він здобуде якусь перемогу, тоді ми побачимо, що він може зробити", - сказав литовський міністр.

Нагадаємо, раніше Ландсбергіс відреагував на заяви російських політиків, посадовців та пропагандистів, які заявляють, що проти "РФ воює НАТО". Він наголосив, що "НАТО не воює з Росією, НАТО навіть не розпочало спеціальну військову операцію проти Росії. Росію б'ють українці, а не НАТО".

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