Мать 9 раз выстрелила в 6-летнего мальчика, потому что тот не хотел спать

После ссоры с сыном женщина силой усадила мальчика в машину, где хладнокровно убила его выстрелами из ружья.

Суд в США признал виновной 28-летнюю жительницу Миннесоты Джулиссу Талер в хладнокровном убийстве своего сына. Она застрелила 6-летнего мальчика, потому что он не хотел спать.

Об этом сообщает Daily Mail.

После ссоры с сыном молодая мать стала агрессивной, вывела ребенка из дома, взяв с собой ружье. Они сели в машину, где она девять раз выстрелила в малыша.

Женщину остановила полиция через несколько минут после сообщения, что кто-то управляет автомобилем с разбитым окном и спущенным колесом. Правоохранители обнаружили тело мальчика в багажнике. На окровавленном автокресле было большое пулевое отверстие.

Впоследствии полиция нашла рюкзак мальчика с рабочими листами и домашними заданиями для детского сада, подписанные именем убитого малыша, в мусорнике вдоль маршрута движения автомобиля. Тесты ДНК показали, что кровь убитого мальчика была на одежде и коже матери.

Исследовав историю поиска в Интернете обвиняемой, следователи выяснили, что она интересовалась, как зарядить дробовик, выплатой страхования жизни, если ребенок умрет и сколько крови может потерять шестилетний ребенок.

В январе 2021 года Джулисса Талер была лишена права на опеку над своим сыном после того, как Департамент социальных служб округа Дакота узнал, что она "переживает психоз и слышит голоса, приказывающие ей покончить с собой". Однако ребенка снова доверили ей, всего за две недели до убийства.

Молодой женщине грозит пожизненное заключение без условно-досрочного освобождения. Приговор будет оглашен 16 февраля.

Напомним, бывшего офицера британской полиции 48-летнего Дэвида Керрика приговорили к пожизненному заключению за 49 преступлений, связанных с сексуальным насилием. Через 32 года он получит право на помилование.

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