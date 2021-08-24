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Мэр Праги в вышиванке поздравил Украину с 30-летием Независимости

Мэр Праги в вышиванке поздравил Украину с 30-летием Независимости

Мэр Праги в вышиванке поздравил Украину с 30-летием Независимости

Фото: facebook/UkraineEmbassyinCzechia

Он поблагодарил украинцев за то, что приложили руки к развитию Чехии.

Мэр Праги Зденек Гржиб в вышиванке поздравил Украину с 30-летием Независимости.

Об этом сообщает Посольство Украины в Чехии на своей странице в Facebook.

"Мэр Праги Зденек Гржиб поздравляет Украину и всех, у кого Украина в сердце, с Днем независимости!", — говорится в сообщении.

Сам же мэр в своем Facebook написал: "Когда еще носить такую красивую украинскую вышиванку, как не сегодня!", пожелал нашей стране и украинцам всего только хорошего и выразил надежду на углубление сотрудничества между странами.

Напомним:

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