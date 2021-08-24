Мэр Праги в вышиванке поздравил Украину с 30-летием Независимости

Он поблагодарил украинцев за то, что приложили руки к развитию Чехии.

Мэр Праги Зденек Гржиб в вышиванке поздравил Украину с 30-летием Независимости.

Об этом сообщает Посольство Украины в Чехии на своей странице в Facebook.

"Мэр Праги Зденек Гржиб поздравляет Украину и всех, у кого Украина в сердце, с Днем независимости!", — говорится в сообщении.

Сам же мэр в своем Facebook написал: "Когда еще носить такую красивую украинскую вышиванку, как не сегодня!", пожелал нашей стране и украинцам всего только хорошего и выразил надежду на углубление сотрудничества между странами.

Напомним:

24 августа 1991 года Верховная Рада Украины провозгласила Акт Независимости Украины . В 30-ю годовщину президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с важным праздником.

. президент с важным праздником. 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости, проходит праздничный парад Вооруженных сил Украины. Событие началась в 9:30, следить за парадом можно онлайн.

День Независимости Украины: в городах проходят юбилейные празднования, а Россию признано агрессором

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку