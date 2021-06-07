Минфин России объявил о планах убрать доллар из обращения в стране

Доллар планируют вытеснить как по ликвидности банковской системы, так и с валютно-обменных операций.
Российские власти готовят механизмы для перевода всей валютной ликвидности в экономике с доллара на евро.
Об этом 7 июня заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев, пишет finanz.ru.
"Наша цель — сделать Россию такой страной, чтобы доллар был замещен евро, и я думаю, что у нас для этого есть все основания", — сказал Тимофеев, выступая в Госдуме.
Доллар, по его словам, планируется вытеснить как по ликвидности банковской системы, так и с валютно-обменных операций:
Для этого "нужны стимулы", подчеркнул Тимофеев, добавив, что они могут быть разными, но "находясь в рыночной экономике, мы не можем приказать: перестаньте пользоваться долларами".
В качестве одной из мер, возможны директивы для госкомпаний, сообщил чиновник:
"Нужна большая комплексная работа, чтобы сдвинуть всю экономику дальше от доллара, что, по сути, позволит нам избежать санкций и сделает мир на самом деле более демократичным", — заявил Тимофеев.
Напомним, Россию продолжает бомбить из-за новой формы сборной Украины. В Госдуме пригрозили потерей Львова.