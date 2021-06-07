Мінфін Росії оголосив про плани прибрати долар з обігу в країні

Долар планують витіснити як з ліквідності банківської системи, так і з валютно-обмінних операцій.

Російська влада готує механізми для перекладу всієї валютної ліквідності в економіці з долара на євро.

Про це 7 червня заявив директор департаменту контролю за зовнішніми обмеженнями Мінфіну РФ Дмитро Тимофєєв, пише finanz.ru.

"Наша мета - зробити Росію такою країною, щоб долар був заміщений євро, і я думаю, що у нас для цього є всі підстави", - сказав Тимофєєв, виступаючи в Держдумі.

Долар, за його словами, планується витіснити як з ліквідності банківської системи, так і з валютно-обмінних операцій:

Для цього "потрібні стимули", підкреслив Тимофєєв, додавши, що вони можуть бути різними, але "перебуваючи в ринковій економіці, ми не можемо наказати: перестаньте користуватися доларами".

Як один із заходів можливі директиви для держкомпаній, повідомив чиновник:

"Потрібна велика комплексна робота, щоб зрушити всю економіку далі від долара, що, по суті, дозволить нам уникнути санкцій і зробить світ насправді більш демократичним", - заявив Тимофєєв.

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