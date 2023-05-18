"Мы были их легкой добычей": киты-убийцы целый час атаковали яхту британской пары (видео)

По словам путешественников, они пытались сохранять спокойствие.

Британцы Джанет Моррис и Стивен Бидвелл едва не погибли, когда на их 14-метровую яхту "Бавария" напала стая косаток.

Об этом пишет The Daily Mail.

Во время путешествия к побережью Марокко пара заметила млекопитающих, которые начали подталкивать лодку – такая атака длилась около часа.

"Я не могла поверить, когда увидела их, — они очень редки. Мы были их легкой добычей", — сказала Джанет.

58-летний фотограф Стивен объяснил, что они пытались быть спокойными, поскольку знали, что паника заразная.

"Косаткам нравится азарт погони, в идеале мы должны оставаться на месте, однако из-за ветра это было невозможно", — объяснил он.

Через час погоня прекратилась, однако выяснилось, что морские хищники повредили руль яхты. По возвращении в порт мореходы поняли, что обломками на воде были кусками руля яхты.

Напомним, в местности Кинк-Ривер, штат Аляска, на женщину напали три медведя. Живой она нашлась только через сутки.

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