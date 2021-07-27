Специалисты уверяют: это не представляет опасности и пройдет через несколько дней.

Белоснежной пеной покрыло пляж на греческом полуострове Ситония.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 27 июля.

Людей от купания это не удержало — наоборот. Они охотно возятся в пене и делают селфи. По словам ученых, пена — естественное явление, которое возникает из-за жары. В воде увеличивается количество планктона, который и образует на поверхности белые гребешки.

Напомним, ранее сообщалось, что на юге Аргентины лагуна Корфу стала розового цвета после сброса в ее воды отходов рыболовецких компаний. Изменение цвета воды вызвало тревогу у местных жителей. Люди жалуются на ужасный запах и нашествие мух.

Новости мира: на греческом полуострове Ситония пляж покрыло пеной

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