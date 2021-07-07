На Камчатке из воды извлечены тела девяти погибших в страшном крушении Ан-26

На Камчатке из воды извлечены тела девяти погибших в страшном крушении Ан-26

В регионе объявлен трехдневный траур в связи с авиакатастрофой самолета Ан-26.

На Камчатке (РФ) начали вытаскивать из воды тела погибших при крушении самолета Ан-26. Всего на борту самолета было 28 человек.

Об этом в среду, 7 июля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что спасатели и волонтеры будут искать тела погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 до прилива.

"Поисковые работы будут вестись до начала прилива в 18 часов. Транспортировать тела будут в Палану, все для опознания здесь есть. Ожидается прилет судмедэкспертов", — сказали в администрации, уточнив, что для опознания погибших, вероятно, понадобится генетическая экспертиза.

Напомним, в России самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского (аэропорт "Елизово") до поселка Палана, не вышел на связь 6 июля. Он упал на берегу, где должен был пролетать на высоте 800-600 метров. Части стабилизатора нашли на сопке, хвост — на обрыве. Часть деталей оказалась в море.

В авиакатастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа самолета Ан-26. Всего на борту находились 28 человек.

СК рассматривает несколько версий катастрофы: плохие погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.

Новости мира: на Камчатке нашли фюзеляж пропавшего самолета, на борту было 28 человек

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