На Крите произошло мощное землетрясение: магнитуда — 6,3

Информации о пострадавших нет.

Во вторник, 12 октября на Крите произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Об этом сообщает Ekathimerini.

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"Землетрясение произошло в 12:24 и чувствовался во всем регионе. В частности, на островах Касос, Карпатос и Родос. После чего был ряд подземных толчков", — говорится в сообщении.

Эпицентр подземного толчка находился примерно в 23 километрах от юго-восточного побережья острова. К слову, Крит еще оправляется от землетрясения магнитудой 5,8 балла, которое произошло в конце сентября.

По информации спасателей, пока сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

Напомним, в вереске на Крите произошел мощный за 60 лет землетрясение. Толчки магнитудой около шести баллов вызвали обвалы горных пород. В столице острова, городе Ираклион, повреждены десятки домов.

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