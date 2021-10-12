На Криті стався потужний землетрус: магнітуда - 6,3 бала

Інформації про потерпілих немає.

У вівторок, 12 жовтня на Криті стався землетрус магнітудою 6,3 бала.

Про це повідомляє Ekathimerini.

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"Землетрус стався о 12:24 і відчувався у всьому регіоні. Зокрема, на островах Касос, Карпатос та Родос. Після чого була низка підземних поштовхів", - йдеться в повідомленні.

Епіцентр підземного поштовху був приблизно за 23 кілометри від південно-східного узбережжя острова. До слова, Крит досі оговтується від землетрусу магнітудою 5,8 бала, який стався в кінці вересня.

За інформацією рятувальників, наразі повідомлень про загиблих чи потерпілих не надходило.

Нагадаємо, у вересі на Криті стався найпотужніший за 60 років землетрус. Поштовхи магнітудою майже шість балів спричинили обвали гірських порід. У столиці острова, місті Іракліон, пошкоджені десятки будинків.

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