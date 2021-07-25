На руинах обрушившегося дома в Майами прекратили поиски тел

Из-под завалов достали 97 погибших.

Через месяц после обвала многоэтажного дома Champlain Towers South в Серфсайд у Майами завершили поиски тел погибших.

Об этом отмечает издание BBC.

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В общем под обломками было найдено тела 97 человек. Последние две жертвы были обнаружены еще 15 июля. Но до сих пор один человек — 54-летняя Эстель Хедайя — остается пропавшей без вести и, как считается, она стала 98 жертвой катастрофы. Ее останки еще предстоит идентифицировать.

Ее семья говорит, что после официального прекращения обыска она чувствует себя беспомощной и опасается, что о Эстель забудут.

Напомним, что 12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд, рухнула в ночь на 24 июня. Среди погибших есть граждане как минимум девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.

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