Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 25 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 25 июля

В Украине количество больных коронавирусом выросло на более чем 200.

В Украине по состоянию на утро 25 июля зафиксировано 286 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 12 человек, еще 159 человек выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-служба Минздрава Украины.

Всего за все время пандемии в Украине заболело COVID-19 уже 2 248 450 человек; выздоровели — 2 184 195; умерли — 52 847.

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Среди новых больных коронавирусом, в частности, 19 детей и 2 медработника. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 422 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 26197 человек,

методом ИФА — 2823 человек,

быстрыми тестами — 10386 человек

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.

Как известно, 24 июля стало известно о трех случаях заболевания штаммом коронавируса "Дельта" в Львовской области.

Напомним, днем ранее, 24 июля, сообщалось о 745 новых случаях коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 24 человека, еще 394 выздоровели.

Ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной".

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