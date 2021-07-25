Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 25 июля

В Украине количество больных коронавирусом выросло на более чем 200.
В Украине по состоянию на утро 25 июля зафиксировано 286 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 12 человек, еще 159 человек выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-служба Минздрава Украины.
Всего за все время пандемии в Украине заболело COVID-19 уже 2 248 450 человек; выздоровели — 2 184 195; умерли — 52 847.
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Среди новых больных коронавирусом, в частности, 19 детей и 2 медработника. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 422 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 26197 человек,
- методом ИФА — 2823 человек,
- быстрыми тестами — 10386 человек
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.
Как известно, 24 июля стало известно о трех случаях заболевания штаммом коронавируса "Дельта" в Львовской области.
Напомним, днем ранее, 24 июля, сообщалось о 745 новых случаях коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 24 человека, еще 394 выздоровели.
Ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной".