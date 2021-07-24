Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 24 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 24 июля

В Украине количество больных коронавирусом выросло более чем на 700.

В Украине по состоянию на утро 24 июля зафиксировано 745 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 24 человека, еще 394 человека выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-служба Минздрава Украины.

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Всего за все время пандемии в Украине заболело COVID-19 уже 2 248 164 человека; выздоровели — 2 184 036; умерли — 52 835.

Среди новых больных коронавирусом, в частности, 51 ребенок и 20 медработников. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 395 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 39142 лица,

методом ИФА — 7326 человек,

быстрыми тестами — 13235 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 194 случая;

Винницкая область — 14 случаев;

Волынская область — 1 случай;

Днепропетровская область — 58 случаев;

Донецкая область — 30 случаев;

Житомирская область — 3 случая;

Закарпатская область — 6 случаев;

Запорожская область — 24 случая;

Ивано-Франковская область — 6 случаев;

Киевская область — 30 случаев;

Кировоградская область — 5 случаев;

Луганская область — 30 случаев;

Львовская область — 42 случая;

Николаевская область -30 случаев;

Одесская область — 38 случаев;

Полтавская область — 29 случаев;

Ровенская область — 10 случаев;

Сумская область — 42 случая;

Тернопольская область — 9 случаев;

Харьковская область — 32 случая;

Херсонская область — 54 случая;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черкасская область — 22 случая;

Черновицкая область — 7 случаев;

Черниговская область — 19 случаев.

Напомним, днем ранее, 23 июля, сообщалось о 763 новых случаях коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 21 человек, еще 639 выздоровели.

Ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной".

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