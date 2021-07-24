Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 24 июля

В Украине количество больных коронавирусом выросло более чем на 700.
В Украине по состоянию на утро 24 июля зафиксировано 745 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 24 человека, еще 394 человека выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-служба Минздрава Украины.
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Всего за все время пандемии в Украине заболело COVID-19 уже 2 248 164 человека; выздоровели — 2 184 036; умерли — 52 835.
Среди новых больных коронавирусом, в частности, 51 ребенок и 20 медработников. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 395 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 39142 лица,
- методом ИФА — 7326 человек,
- быстрыми тестами — 13235 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 194 случая;
- Винницкая область — 14 случаев;
- Волынская область — 1 случай;
- Днепропетровская область — 58 случаев;
- Донецкая область — 30 случаев;
- Житомирская область — 3 случая;
- Закарпатская область — 6 случаев;
- Запорожская область — 24 случая;
- Ивано-Франковская область — 6 случаев;
- Киевская область — 30 случаев;
- Кировоградская область — 5 случаев;
- Луганская область — 30 случаев;
- Львовская область — 42 случая;
- Николаевская область -30 случаев;
- Одесская область — 38 случаев;
- Полтавская область — 29 случаев;
- Ровенская область — 10 случаев;
- Сумская область — 42 случая;
- Тернопольская область — 9 случаев;
- Харьковская область — 32 случая;
- Херсонская область — 54 случая;
- Хмельницкая область — 10 случаев;
- Черкасская область — 22 случая;
- Черновицкая область — 7 случаев;
- Черниговская область — 19 случаев.
Напомним, днем ранее, 23 июля, сообщалось о 763 новых случаях коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 21 человек, еще 639 выздоровели.
Ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной".