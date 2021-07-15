Обрушение дома в Майами: под завалами обнаружили еще две жертвы

Общее количество погибших возросло до 97 человек.
Количество погибших в результате обвала 12-этажного жилого дома в американском штате Флорида увеличилась до 97. 90 жертв удалось идентифицировать.
Об этом сообщает NBC-2.
Представители штата Майами-Дейд подтвердили, что под завалами обнаружили еще двух жертв, в результате чего общее число погибших возросло до 97 человек.
Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава подтвердила, что 90 жертв удалось идентифицировать.
12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд, рухнула в ночь на 24 июня.
Поиски под завалами продолжались круглосуточно, на месте инцидента посменно работали более четырехсот спасателей.
Среди объявленных пропавшими без вести, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.