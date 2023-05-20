Над Черным морем заметили самолет-шпион НАТО: может искать подлодки

Такой самолет-разведчик НАТО предназначен для поиска подлодок.
Над Черным морем 20 мая был замечен самолет-разведчик НАТО, который может искать подлодки.
Об этом стало известно из данных ресурса Flightradar24.
Речь идет о разведчике НАТО Boeing P-8A Poseidon. Он предназначен для обнаружения и уничтожения подлодок.
Сейчас самолет уже несколько часов делает круги над Румынией.
Напомним, ранее, 29 апреля, у Черного моря также летал военный стратегический разведчик НАТО дальней радиолокационной слежки.
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