Над Черным морем заметили самолет-шпион НАТО: может искать подлодки

Такой самолет-разведчик НАТО предназначен для поиска подлодок.

Над Черным морем 20 мая был замечен самолет-разведчик НАТО, который может искать подлодки.

Об этом стало известно из данных ресурса Flightradar24.

Речь идет о разведчике НАТО Boeing P-8A Poseidon. Он предназначен для обнаружения и уничтожения подлодок.

Сейчас самолет уже несколько часов делает круги над Румынией.

Над Черным морем заметили самолет-шпион НАТО/Скриншот страницы

Напомним, ранее, 29 апреля, у Черного моря также летал военный стратегический разведчик НАТО дальней радиолокационной слежки.

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