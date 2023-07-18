НАТО готовится к подводному противостоянию с Россией

Сухопутные войска России понесли значительные потери в Украине, но ее воздушные и военно-морские силы в значительной степени остаются неповрежденными, и корабли, предназначенные для Северного и Балтийского флотов РФ, все еще могут вызвать НАТО.

Об этом пишет Business Insider.

Особой проблемой для Альянса являются подлодки России, многие из которых принадлежат к этим двум флотам. Эти подводные силы "не пострадали" в результате развязанной Россией войны против Украины, сообщил американским законодателям в апреле генерал Кристофер Каволи, командующий Европейским командованием США и Верховный главнокомандующий Европы.

Военно-морские силы НАТО уделяют больше времени работе над антисубмаринной войной в ответ на эту угрозу, а для военных в Северном регионе, который включает нового члена НАТО и присоединяющуюся страну, эта угроза побудила к возобновленному интересу в расширении их подводных флотов.

Северный флот России, расположенный на Кольском полуострове близ Финляндии, является одним из самых мощных флотов России. Он наблюдает практически за 30 боевыми подлодками, некоторые из которых оснащены ядерными баллистическими ракетами, а также за 40 военными кораблями. В случае конфликта флот постарается контролировать окружающие моря и препятствовать поставкам НАТО в северном Атлантическом регионе.

Балтийский флот, со штаб-квартирой в российском эксклаве Калининград, является самым маленьким из флотов России, на котором находится примерно 40 военных кораблей и одна подлодка. Однако, по сообщениям, Россия планирует увеличить подводные силы этого флота, что усугубит ее способность к атакам и разрушению морской инфраструктуры и деятельности в Балтийском море.

Потенциальная угроза от подводных сил России побудила ее соседние страны переоценить свои собственные потребности в подлодках.

Швеция может в скором времени присоединиться к НАТО, расширяя территорию Североатлантического союза почти до берега Балтийского моря, и при этом принести с собой военную силу, созданную с учетом потенциального противостояния с Россией. Одним из самых впечатляющих ее элементов являются собственноручно построенные подлодки.

Шведский военно-морской флот эксплуатирует три дизель-электрических подлодки класса "Готланд", которые считаются одними из лучших подлодок с конвенционным приводом в мире. Также у них есть более старый корабль класса Sodermarland, который будет заменен в 2027 году по прибытии первой из двух подлодок класса A-26 Blekinge.

Известно, что подлодки класса "Готланд" трудно обнаружить. Они используют систему независимого от воздуха привода, позволяющую им находиться в течение недель, в отличие от других подлодок с конвенционным приводом, которые должны появляться на поверхности каждые несколько дней для подзарядки аккумуляторов. В ходе учебного упражнения 2004 года подводная лодка класса "Готланд" успешно избегала обнаружения многократно и "топила" авианосец USS Nimitz в симулированной атаке.

Подводные лодки класса A-26 Blekinge, которые присоединятся к шведскому флоту в 2027 и 2028 годах, специально предназначены для атаки и защиты важной подводной инфраструктуры, которая, по оценкам НАТО, сталкивается с растущей угрозой со стороны России путем использования дистанционно управляемых аппаратов и дайверов. После принятия Швеции в НАТО и поставки класса A-26 Blekinge, количество подлодок, которыми оперируют страны Балтийского региона в Альянсе, увеличится до 12.

Подводные лодки Швеции еще более пугающими в Балтийском море, которое в среднем имеет лишь около 58 метров глубины. Ядерные подводные лодки не могут эффективно действовать на таких глубинах, что делает подводные лодки Швеции сильнейшими хищниками в этом регионе. Многие реки, впадающие в Балтийское море, также означают изменение его солености, что влияет на плавучесть и движение звука в воде — условия, которые подвергают сомнению операции подлодок, но с которыми Швеция имеет десятилетие опыта.

Знание Швеции о регионе "заполняет пробел" и дает "экспертизу, которой нет у НАТО", — заявил командир флотилии подводных лодок Швеции Фредрик Линден в комментарии Reuters.

Восточная соседка Швеции, Финляндия, официально присоединилась к НАТО, однако у нее нет подлодок и не объявила о планах по их приобретению. Однако, западные соседи Швеции, Норвегия и Дания, оба видят потребность в больших флотах подлодок.

Дания сняла с эксплуатации свою последнюю подлодку в 2004 году, но сейчас рассматривает возможность возвращения подлодок, согласно заявлению Михаэля Ааструпа Йенсена, председателя комитета внешней политики датского парламента.

«Должны ли мы покупать новые подводные лодки, или, возможно, мы должны сблизиться в сотрудничестве с несколькими нашими друзьями, у которых есть подводные лодки», — сказал Ааструп Йенсен в Институте Гадсона 12 июня. “Это одни из вариантов в данный момент, поскольку, если мы будем стараться иметь полное представление обо всем, мы не будем идеальны ни в одной отрасли. Поэтому, возможно, мы можем быть идеальными в некоторых сферах, а наши шведские друзья — в других сферах и так далее”.

Норвежская подлодка класса "Ula" "Utstein" во время учений НАТО в Северном море в августе 2003 года/Wikipedia

Норвегия эксплуатирует шесть подлодок класса "Ула", которые находятся в эксплуатации уже 30 лет. Осло планирует модернизировать лодки класса "Ула" для продления их служебного срока, но также планирует заменить их на четыре подлодки класса "U212CD", построенных в Германии, которые должны прибыть между 2029 и 2035 годами.

U212CD является самой современной версией высоко оцененной семьи подлодок U212. Они предназначены для скрытых операций в мелководных областях. Они будут незаметны и будут использовать независимый от воздуха привод для возможности находиться под водой в течение недель.

Шведская подлодка класса "Готланд"/Wikipedia

Морская безопасность становится все большей проблемой для Норвегии в условиях растущих напряженностей с Россией и увеличения доступности Арктики. В ответ на эти вызовы, по словам генерала Эйрика Кристоферсена, главного командующего норвежскими вооруженными силами, Норвегия должна улучшить свою способность действовать в регионе, поддерживать своих союзников там и противодействовать действиям противников.

Подлодки являются важным элементом этих усилий, отметил Кристоферсен в недавнем отчете, в котором были приведены рекомендации для норвежской безопасности. В отчете отмечалось, что морские силы страны должны "сохранять ядро, сконцентрированное вокруг фрегатов и подлодок, для обеспечения возможности отрицания и способности нанести врагу потери".

Кристоферсен рекомендовал, чтобы Норвегия увеличила свой подводный флот с четырех судов до шести, утверждая, что это увеличение имеет более приоритет, чем увеличение с четырех до шести фрегатов, но не указав состав этого расширенного флота.

"Подводные лодки трудно обнаружить в погруженном состоянии, и в краткосрочной и среднесрочной перспективе не было обнаружено ни одной технологии, которая бы бросила этому вызов", — сказал Кристоферсен в отчете. "Это усиление увеличит способность вооруженных сил лишать противника свободы действий и увеличит способность бороться с морскими силами противника".

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