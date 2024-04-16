Не доехали из Украины домой: в России утонули "герои СВО"

Тела российских окупантов, которым удалось избежать смерти на войне против Украины, выловили из реки Дон.

Машина с тремя "героями СВО", возвращавшимися с войны в Украине в родную Чувашию, утонула в реке Дон. По неизвестной причине автомобиль не смог переехать мост и упал в воду.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

"Сначала сообщалось, что ребята просто исчезли, но все кончилось хорошо – вскоре обнаружили их мертвые тела", – пишет Казанский.

Напомним, ВСУ ликвидировали известного российского нациста, угрожавшего азовцам. Пропагандисты РФ в телеграмм-каналах пишут, что он погиб якобы с оружием в руках, однако существует и другая версия.

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