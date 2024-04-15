Барселона – ПСЖ: онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж решающего поединка между каталонцами и парижанами.

Во вторник, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и французским ПСЖ.

Команды сыграют на "Эстадио Олимпико" в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первом поединке, который был сыгран неделю назад в Париже, команда Хави одолела французский клуб со счетом 3:2.

В полуфинале победитель пары ПСЖ – "Барселона" сыграет с триумфатором противостояния "Атлетико" – "Боруссия" Дортмунд.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка "Барселона" – ПСЖ.