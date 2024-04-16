Почему самолеты США защищали Израиль, а не Украину: анализ The Atlantic

13 апреля Иран произвел запуск ракет и беспилотников по Израилю. Также 13 апреля, а также 12, 14 и 15 апреля и ранее РФ запускала по Украине ракеты и беспилотники, в том числе разработанные в Иране.

Немногие виды оружия, запущенного Ираном, попали в цель. А американские и европейские самолеты вместе с израильскими и даже иорданскими сбивали с неба беспилотники и ракеты.

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Напротив, некоторые атаки, предпринятые Россией, были успешны. Действовавшая сама Украина не имела оборонительных боеприпасов, не смогла сбить с неба все воздушные цели.

Почему Запад помогает Израилю и не помогает Украине, говорится в статье The Atlantic.

Главным отличием автор называет наличие в России ядерного оружия.

"У России есть ядерное оружие, и ее пропагандисты периодически угрожают его применить. Это заставляет США и Европу не заходить в небо над Украиной", – отмечают в издании.

Второе различие между двумя конфликтами состоит в том, что Республиканская партия США продолжает сопротивляться пропаганде, поступающей из Ирана. Ведущие республиканцы не сочувствуют иранской пропаганде, не повторяют их тезисов и не стремятся успокоить их, когда они делают возмутительные заявления о других странах. Это позволяет администрации Байдена поспешить в помощь Израилю, поскольку серьезной оппозиции не будет.

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В издании отметили, что часть Республиканской партии, включая ее кандидата в президенты Трампа, симпатизирует российской диктатуре и стремится успокоить Россию, когда она вторгается в другие страны и оккупирует их. Отсутствие двухпартийной солидарности вокруг Украины означает, что руководство Конгресса Республиканской партии помешало администрации Байдена послать в Украину даже оборонное оружие и боеприпасы. Похоже, что администрация Байдена чувствует себя ограниченной и неспособной оказать Украине спонтанную помощь, которую она только что предоставила Израилю.

За последние несколько месяцев некоторые ведущие республиканцы начали утверждать, что Украина должна "перейти к оборонной войне", отказаться от какой-либо надежды сохранить свою оккупированную территорию или вообще прекратить воевать.

В свою очередь автор статьи отмечает: нет никаких признаков, что прекращение какой-либо дальнейшей помощи Украине прекратило бы боевые действия или привело бы к мирным переговорам. Напротив, все доказательства указывают на то, что блокирование помощи позволило России продвигаться быстрее, захватить больше территории и, в конце концов, убить гораздо больше украинцев.

Из-за такой позиции США многие страны, возможно, включая Украину и Иран, сделают первый и очевидный вывод: ядерное оружие гарантирует вам гораздо большую безопасность.

"Вы не только можете сдерживать атаки с помощью ядерного щита, и не только можете атаковать другие страны относительно безнаказанно, но вы также можете при определенных обстоятельствах ожидать, что другие присоединятся к вашей защите", — рассуждает аналитик.

Ранее дипломат Владимир Огрызко объяснил, почему Запад помогает Израилю сбивать ракеты с Ирана и не помогает Украине.

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