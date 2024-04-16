Не доїхали з України додому: у Росії потонули "герої СВО"

Тіла російських окупантів, яким вдалося уникнути смерті на війні проти України, виловили з річки Дон.

Машина з трьома "героями СВО", які поверталися з війни в Україні до рідної Чувашії, потонула у річці Дон. З невідомої причини автомобіль не зміг переїхати міст і впав у воду.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

"Спочатку повідомлялося, що хлопці просто зникли, але все скінчилося добре – невдовзі виявили їхні мертві тіла", – пише Казанський.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували відомого російського нациста, який погрожував азовцям. Пропагандисти РФ в телеграм-каналах пишуть, що він загинув начебто “зі зброєю в руках”, проте існує й інша версія.

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