"Можуть виникнути проблеми": нардеп розповів про консульські послуги для військовозабов'язаних

Якщо у громадян України не буде можливості справедливо користуватися консульськими послугами, відбудеться відтік та масові відмови від громадянства.

Представник української делегації в ПАРЄ, яка працює з правами людини, висловився про необхідність надання можливості українцям справедливо користуватися консульськими послугами, щоб запобігти масовим відмовам від громадянства.

Про це йшлося у коментарі народного депутата України Юрія Камельчука під час ефіру "КИЇВ 24".

"Щодо консульських послуг за кордоном, я казав: якщо там буде якась жорстка версія, я буду виступати дуже проти, тому що особливо я, як представник української делегації в ПАРЄ, ми працюємо з правами людини, і на рівні Європи цього б ніхто не зрозумів", - сказав він.

За його словами, якщо військово-обліковий документ буде відсутній, у людини можуть виникнути труднощі з отриманням консульських послуг.

"Хіба що Консульства і представництва України напрацюють якийсь певний документ для отримання такого документа на території іншої України, в Консульстві чи ще в якомусь іншому випадку", - додав він.

Камельчук пояснив, якщо українцям не буде надана можливість справедливо користуватися консульськими послугами, ми побачимо відтік громадян та масові відмови від громадянства.

Нагадаємо, соцмережами ширяться чутки про те, що українцям, які перебувають в інших країнах та ухиляються від мобілізації, можуть обмежити їхні права, зробивши їхні закордонні паспорти недійсними.

ТСН.ua розпитав про це парламентарку та представницю профільного комітету Верховної Ради Ірину Фріз. Вона повідомила, що такої норми немає. Порядок ведення військового обліку за кордоном визначатиметься Кабміном.

Залишилася норма про те, що видавання нового паспорта громадянина України за кордоном лише за наявності військово-облікових документів".

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