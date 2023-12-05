Непал призывает РФ прекратить вербовать его граждан на войну против Украины

Известно о шести погибших непальцах на войне в Украине.

В Непале призвали РФ прекратить отправлять их солдат-гуркхов воевать на войну в Украину.

Об этом пишет Independent.

Правительство Непала заявило, что шесть солдат, служивших в российской армии, погибли во время войны развязанной Путиным в Украине с февраля 2022 года.

"Правительство Непала обратилось к российскому правительству с просьбой немедленно вернуть их тела и выплатить компенсацию их семьям", — сообщило министерство иностранных дел вечером в понедельник.

В настоящее время предпринимаются дипломатические усилия по освобождению одного непальского солдата из украинской армии после того, как он попал в плен во время боевых действий в российской армии, добавляется в заявлении.

Что известно о гуркхах

Гуркхи давно известны своей храбростью и боевыми навыками на поле боя, они служат в британской и индийской армиях согласно соглашению между тремя странами с момента обретения Индией независимости в 1947 году.

Как стало известно, не менее 200 непальцев работали наемниками в российской армии с начала войны. Молодые непальцы заманивают участвовать в войне привлекательными финансовыми предложениями и фактически продают их в Россию.

Министерство иностранных дел Непала призвало своих граждан не вступать в армию какой-либо третьей страны за пределами действующих международных соглашений и потребовало от Москвы вернуть своих граждан.

Что предшествовало

РФ пополняет ряды своей армии наемниками из других стран. В частности, по меньшей мере 8 непальцев вступили в ряды вражеской армии.

В ВСУ попал российский пленный из Непала. Он рассказал, как и почему пошел воевать против Украины.

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