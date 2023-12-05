В оккупированном Токмаке произошли громкие взрывы

Во вторник, 5 декабря, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области раздались громкие взрывы.

Об этом сообщил легитимный мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"В Токмаке громко. Жители сообщают о нескольких взрывах", — говорится в сообщении городского головы.

Больше информации о "хлопке" Федоров не сообщил.

Напомним, несколько дней назад в Токмаке "прилетело" по штабу оккупантов. В результате атаки ликвидированы по меньшей мере 14 захватчиков, в том числе офицеров.

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