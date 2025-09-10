ТСН в социальных сетях

Несколько БПЛА из Украины вылетели в Польшу — ПС

Воздушные силы сообщили о пролете нескольких ударных беспилотников через Волынскую область в направлении города Замосць в Польше.

БпЛА типа Shahed

В ночь на 10 сентября несколько ударных беспилотников пролетели воздушное пространство Волыни в направлении Польши.

Об этом сообщают воздушные силы.

В сообщении указывается, что вылетевшие в воздушное пространство Польши из Волынской области беспилотники следуют в направлении города Замосць.

Кроме того, воздушные силы сообщили о движении ударных БПЛА:

  • БпЛА в центре Харьковщины, на западе Черкасской области - курсом на запад.

  • БпЛА на юге Винницкой области — курсом на северо-западное направление.

  • БпЛА на западе Сумской области — курсом на юго-западное направление.

  • БПЛА на севере и юге Киевской области — курсом на юго-западное направление.

  • БпЛА в Житомирской, Ровенской и Волынской области — курсом на запад.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 10 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги, сработали силы противовоздушной обороны .

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 10 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

