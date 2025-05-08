Нидерланды готовятся к вооруженному конфликту с РФ: глава разведки сообщил сроки

Нидерланды готовятся к конфликту с РФ

Реклама

Нидерланды готовятся к конфликту с РФ спустя год после окончания войны в Украине.

Об этом заявил глава разведки страны, вицеадмирал Питер Ризинк, передает Politico.

Ризинк перечислил факторы, указывающие на подготовку России к вооруженному конфликту с Европой.

Реклама

Да, он отметил, что РФ все сильнее укрепляет связи с Китаем в геополитической, экономической и военной сферах. Это создает новые угрозы безопасности Европы.

Россия производит гораздо больше артиллерии с помощью других стран, чем ей нужно для войны в Украине, подчеркнул он во время Киевского форума безопасности.

Ризинк заявил, что РФ не только восстанавливает свои запасы вооружения, но и перебрасывает новые артиллерийские подразделения в границы НАТО — в частности, в страны Балтии и Финляндию.

В случае окончания войны РФ против Украины, Кремль сможет быть готов к вооруженному конфликту уже через год, если нынешние темпы производства вооружения сохранятся, а Москва будет оставаться настроенной на агрессивные действия.

Реклама

Напомним, ранее речь шла о том, что Европа не будет терять бдительность по росту киберугроз со стороны КНР даже несмотря на то, что фокус европейских стран в настоящее время сосредоточен на действиях России.

Читайте также