Новые жертвы пожара в Ираке и массовое мародерство в ЮАР. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва планирует полностью выполнить свои обязательства по контракту на транзит природного газа через территорию Украины. Читать дальше ->
- В Ираке до 92 возросло число жертв масштабного пожара в больнице аль-Хуссейн для больных COVID-19 в Насирии. Читать дальше ->
- В Южно-Африканской Республике до 72 возросло число погибших во время массовых протестов, вспыхнувших из-за заключения бывшего президента страны Джейкоба Зумы. Читать дальше ->
- На Кубе подтвердили гибель одного из участников антиправительственных протестов, которые охватили страну на фоне нехватки продовольствия, роста цен и отключения электроэнергии. Читать дальше ->
- Стив и Гленда Харди из Великобритании не смогли совершить посадку на рейс на Мальту из-за того, что получили прививки индийской версией COVID-вакцины AstraZeneca, которая до сих пор не лицензирована в ЕС и которой прививают, в частности, в Украине. Читать дальше ->