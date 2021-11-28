Новый штамм коронавируса "Омикрон" добрался до Австралии

Остальные 12 пассажиров, летевших с больными, проходят 14-дневный гостиничный карантин.

Австралия зафиксировала первые случаи заболевания новым вариантом коронавируса "Омикрон".

Как сообщает nzherald.co.nz, инфицированными оказались двое граждан, которые 27 ноября вернулись из Южной Африки в Сидней.

Отмечается, что они летели через Доху рейсом катарских авиалиний "Qatar Airways" и сделали тестирование по прибытию в Австралию и получили положительный результат на COVID-19.

"Два положительных случая, прошедших бессимптомно, в настоящее время инфицированные лица находятся в изоляции в специальном учреждении здравоохранения. Оба полностью вакцинированы", — говорится в сообщении.

Таким образом, Австралия теперь присоединилась к Великобритании, Германии, Италии, Южной Африке, Ботсване, Бельгии, Гонконгу и Израилю, где уже ранее были подтверждены случаи коронавируса "Омикрон".

Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября органами здравоохранения в странах Южной Африки. Количество случаев обнаружения этого варианта у больных COVID-19 увеличивается.

Читайте также: