Новый штамм коронавируса "Омикрон" добрался до Австралии

Остальные 12 пассажиров, летевших с больными, проходят 14-дневный гостиничный карантин.
Австралия зафиксировала первые случаи заболевания новым вариантом коронавируса "Омикрон".
Как сообщает nzherald.co.nz, инфицированными оказались двое граждан, которые 27 ноября вернулись из Южной Африки в Сидней.
Отмечается, что они летели через Доху рейсом катарских авиалиний "Qatar Airways" и сделали тестирование по прибытию в Австралию и получили положительный результат на COVID-19.
"Два положительных случая, прошедших бессимптомно, в настоящее время инфицированные лица находятся в изоляции в специальном учреждении здравоохранения. Оба полностью вакцинированы", — говорится в сообщении.
Таким образом, Австралия теперь присоединилась к Великобритании, Германии, Италии, Южной Африке, Ботсване, Бельгии, Гонконгу и Израилю, где уже ранее были подтверждены случаи коронавируса "Омикрон".
Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября органами здравоохранения в странах Южной Африки. Количество случаев обнаружения этого варианта у больных COVID-19 увеличивается.
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