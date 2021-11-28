Новий штам коронавірусу "Омікрон" дістався Австралії

Решта 12 пасажирів, які летіли з хворими, проходять 14-денний готельний карантин.

Австралія зафіксувала перші випадки захворювання на новий варіант коронавірусу "Омікрон".

Як повідомляє nzherald.co.nz, інфікованими виявилися двоє громадян, які 27 листопада повернулися з Південної Африки до Сіднея.

Зазначається, що вони летіли через Доху рейсом катарських авіаліній "Qatar Airways" і зробили тестування по прибуттю до Австралії та отримали позитивний результат на COVID-19.

"Два позитивних випадки, які пройшли безсимптомно, наразі інфіковані особи перебувають в ізоляції в спеціальному закладі охорони здоров'я. Обидва повністю вакциновані", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, Австралія тепер приєдналася до Великої Британії, Німеччини, Італії, Південної Африки, Ботсвани, Бельгії, Гонконгу та Ізраїлю, де вже раніше були підтверджені випадки коронавірусу "Омікрон".

Нагадаємо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон" як такий, що викликає занепокоєння. Цей штам коронавірусу вперше було виявлено на початку листопада органами охорони здоров'я у країнах Південної Африки. Кількість випадків виявлення цього варіанту у хворих COVID-19 збільшується.

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