Объявлены победители Венецианского кинофестиваля: украинцам есть чем гордиться

Объявлены победители Венецианского кинофестиваля: украинцам есть чем гордиться

Фильм совместного производства Словакии, Чехии и Украины получил награду на фестивале.

В субботу, 11 сентября, завершился 78-й Венецианский кинофестиваль, в программу которого попали три киноленты, которые представляли Украину.

Как сообщили в Twitter фестиваля, главный приз, "Золотого льва" получил фильм "Событие" французского режиссера Одри Диван.

"Серебряного льва", награду за лучшую режиссуру, получила Джейн Кэмпион за фильм "Сила собаки".

Гран-при жюри была отмечена картина "Рука Бога" итальянского режиссера Паоло Соррентино.

Лучшим актером и обладателем "Кубка Вольпи" стал Джон Аркилла за роль в ленте "На работе: пропавшие 8" режиссера Эрика Матти.

"Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль достался Пенелопе Крус, сыгравшая в картине "Параллельные матери" Педро Альмодовара.

Премия имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют досталась актеру Филиппо Скотти за роль в упомянутом фильме Соррентино.

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Награду за лучший сценарий получила Мэгги Джилленхол за фильм "Исчезнувшая дочь".

Украину представляли три фильма: "Блик" Валентина Васяновича, "Носорог" Олега Сенцова и совместная работа украинских, чешских и словацких кинематографистов — "Цензорка" словацкого режиссера Петера Керекеша. Собственно последний фильм получил награду за лучший сценарий в секции "Горизонты".

Напомним, ранее в Одессе впервые за всю историю кинофестиваля церемонию вручения главных наград решили провести под открытым небом.

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