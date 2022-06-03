"Окончательный крах империи": Акунин опубликовал фрагмент будущего произведения о судьбе России

Известный писатель Борис Акунин спрогнозировал, чем закончится война для России и назвал 5 факторов, ставших для Путина неожиданностью.

На сотый день полномасштабного вторжения РФ в Украину известный писатель из России Григорий Чхартышвили (псевдоним — Борис Акунин), уже долгое время живущий за пределами родины, описал будущий крах страны-агрессора.

В своем Telegram-канале литератор опубликовал пост под названием "12 том истории Российского государства".

Акунин отметил, что представил себе, как через 10 лет он будет готовить 12-й том "Истории Российского государства", и написал фрагмент будущего произведения. По его словам, в предпоследнем разделе "Немаленькая непобедоносная война" будет такой пассаж:

“…Уже через неделю-другую после вторжения стало ясно, что скорой победы и вообще победы не будет. Выявилось пять факторов, ставших для императора неожиданностью.

– Украинская армия оказалась сильнее, чем он думал.

– Российская армия оказалась слабее, чем он думал.

– Украинское общество оказалось неожиданно консолидированным.

– Украинское руководство оказалось неожиданно дееспособным.

- Противодействие Запада оказалось неожиданно мощным”.

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По мнению Бориса Акунина, Путин, которого он в тексте называет просто "правителем", не решился прекратить затянувшуюся войну, которая привела к разрушению империи, из-за ряда факторов:

"– Российская пропаганда разогрела такую ура-победную истерию, что всякое нетриумфальное окончание войны неизбежно вызвало бы обрушение президентского рейтинга и политический кризис. Этого правитель очень боялся.

– Ближайшее окружение очень боялось самого правителя, известного болезненной подозрительностью и беспощадностью к "предателям".

- Правитель верил в свою звезду и, подобно Николаю II, привык надеяться на Бога, который в роковое время спасет Своего помазанника”.

Акунин подчеркнул, что к разрушительным последствиям для Российской империи приведут затяжной характер войны и единство цивилизованного мира, сплотившегося для противодействия агрессору.

"В Москве надеялись переломить ситуацию на фронте, не понимая, что никакие локальные успехи уже не принесут победы. Блицкриг может сойти с рук только тогда, когда он – блиц. Если же у мира – всего мира – было время сплотиться против агрессора, то война проиграна”, — подытожил литератор.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ российский писатель Борис Акунин заявил, что впервые за многие годы россияне усомнились в своей власти из-за ужасного и циничного нападения на Украину.

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