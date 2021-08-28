Отсидел более 50 лет: убийца Кеннеди может выйти на свободу

На момент совершения преступления мужчине было 24 года.
Убийца американского сенатора Роберта Кеннеди, брата убитого президента Джона Кеннеди, получил право на досрочное освобождение. Он уже отсидел в тюрьме более 50 лет.
Об этом пишет Los Angeles Times.
Комиссия по условно-досрочному освобождению получила письма в поддержку палестинца, в том числе от сына убитого политика, а прокуратура не возражала против досрочного освобождения мужчины. 77-летний палестинец просил УДО период с 1983 по 2006 годы, но всегда получал отказы. В последний раз ему отказали в 2016 году.
Напомним, что Роберт Кеннеди ранен несколькими выстрелами из револьвера в гостинице в пригороде Лос-Анджелеса., и на следующий день, через 26 часов после ранения, он умер в госпитале в июне 1968 года. В преступлении считают виновным Серхана Серхана, его приговорили к смертной казни, затем сменив наказание до пожизненного заключения.
Серхан Серхан, тогдашний 24-летний палестинско-иорданский иммигрант, был осужден за убийство Кеннеди. Адвокаты Серхана опубликовали заявления, утверждая, что имеют доказательства того, что его подставили. Существует звукозапись момента покушения: в помещении находился внештатный корреспондент одной из газет, и его кассетный магнитофон был включен. Утверждается, что на этой записи можно услышать до тринадцати выстрелов. Серхан стрелял из 8-зарядного револьвера, отсюда появилась версия, что был и второй стрелок.
Как и убийство его брата Джона, убийство Роберта Кеннеди и его обстоятельства породили множество теорий заговора.
Напомним, в начале августа в США от передозировки наркотиками скончалась 22-летняя правнучка Кеннеди. СМИ уже связывают смерть с семейным проклятием Кеннеди.
Сын президента, Джон Ф. Кеннеди-младший тоже трагически погиб. Самолет, на котором он летел, разбился над Атлантическим океаном. Его жена и невестка, которые были на борту, также погибли. Дэвида Энтони Кеннеди, в 1984 году нашли мертвым в отеле во Флориде после длительных лет борьбы с алкоголизмом и наркоманией.
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