Падение самолета в Брянской области: пилота месяц будут держать под стражей (видео)

В российском следственном изоляторе задержанный будет находится под арестом, пока будет расследоваться уголовное производство.

В пятницу, 7 апреля, суд в российском городе Брянске принял решение о содержании под стражей пилота легкомоторного самолета, потерпевшего крушение на территории граничащей с Украиной области.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

В следственном изоляторе мужчина, назвавший себя Александром Морозовым, проведет месяц — до 4 мая. В это время будет продолжаться следствие по уголовному производству, открытому против него.

По версии органа дознания, 5 апреля гражданин Украины, управляя легкомоторным самолетом типа А-22, с целью совершения противоправных действий на территории РФ пересек государственную границу Украины с Россией.

В Клинцевском районе Брянской области самолет якобы зацепился за высоковольтную линию электропередачи, в связи с чем пилот совершил вынужденную посадку.

Мужчину обвиняют в незаконном пересечении границы России (ч. 1 ст. 322 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до двух лет лишения свободы.

Перед началом судебного заседания, на котором избиралась мера пресечения, близкий к российским силовикам Telegram-канал Mash сообщил, что Александру Морозову собираются инкриминировать также "терроризм", поскольку он, управляя своим легкомоторным самолетом А-22 "Летучая мышь", якобы неоднократно. сбрасывал бомбы на гражданские объекты государства-агрессора, в том числе на электроподстанцию.

По официальной информации, такого обвинения задержанному предъявлено не было.

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Ранее в Сети опубликовали видео допроса задержанного сотрудниками пограничного управления ФСБ России в Брянской области мужчины, который якобы являлся гражданским пилотом украинского легкомоторного самолета, совершившего аварийное приземление на территории государства-агрессора.

Задержанный представился Александром Морозовым и заявил, что не знал, что находится над территорией РФ. По его словам, он выполнял задание по аэрофотосъемке, согласно которому ему нужно было лететь за другим самолетом на малой высоте и фотографировать по команде ведущего.

Напомним, в ФСБ России заявили, что в Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет.

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