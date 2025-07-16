Плевал в бургеры и попал в скандал: в Сети завирусилось видео с работником фастфуда

Работник плевал в бургеры во время работы / © thesun.co.uk

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В заменившей McDonald’s российской сети фастфуда Tasty Dot произошел отвратительный инцидент: работника поймали на видео, как он плюет в бургер. Шокирующие кадры, тайно снятые в автокассе заведения в Ростове.

Об этом пишет The Sun.

На видео видно, как работник, которого зовут Никита, готовит два бургера. Затем он проверяет, нет ли никого рядом. После этого Никита плюет на одну из котлет и размазывает слюну. Далее он покрывает мясо сыром. Бургер упаковывает и отдает клиенту.

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Этот ужасный поступок произошел после того, как клиент, заказавший еду, имел горячий спор с Никитой. Подозревая что-то нехорошее, посетитель решил снять процесс приготовления на видео, что в конце концов и разоблачило грязный поступок. Местные СМИ сообщают, что Никиту немедленно уволили из филиала Tasty Dot.

Инцидент вызвал волну возмущения в российских социальных сетях, где пользователи критиковали бывшего работника и выражали обеспокоенность гигиеническими стандартами в новой сети. Один из возмущенных пользователей написал: «Верните McDonald’s. По крайней мере они не подавали бургеры с ДНК-топпингами».

Сам Никита пытался оправдать свои действия, утверждая: «Некоторые из них кричали, оскорбляли меня и приказывали мне спешить. Потом они пообещали выйти из машины и ударить меня».

Сеть Tasty Dot появилась после того, как McDonald’s полностью вышел из российского рынка в 2022 году, закрыв все свои 847 ресторанов. Это решение было принято в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину и непредсказуемую операционную среду, а также гуманитарный кризис.

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Исполнительный директор McDonald’s Крис Кемпчинский тогда заявил, что компания «больше не может поддерживать там сияющий мир Арок» из-за своих ценностей. Tasty Dot унаследовала большинство макетов и внешнего вида McDonald’s, но теперь этот скандал может серьезно запятнать ее репутацию.

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