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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

Как сохранить вино свежим после открытия: секреты и советы

Если неправильно хранить вино после открытия, то из-за контакта с воздухом оно может превращаться в уксус.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как правильно хранить вино после открытия

Как правильно хранить вино после открытия / © Pixabay

Чтобы напиток не испортился, а его вкус оставался таким же, как сразу после открытия, необходимо помнить о нескольких важных нюансах.

Если вы не допили бутылку вина, ее нужно тщательно закрыть и поставить в темное место. Очень важно, чтобы там температура воздуха была от 7 до 18 градусов. Лучше всего подойдут подвал, кладовая или шкаф.

Эксперты предостерегают, что в холодильнике хранить вино не следует. Лучше охладить его непосредственно перед подачей на стол.

По словам сомелье, употребить откупоренное вино необходимо в течение следующих 3-5 дней. Хотя есть вина, которые можно хранить немного дольше. Однако помните, что с каждым днем вкус напитка будет ухудшаться.

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Дата публикации
Количество просмотров
104
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