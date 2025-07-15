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Как сохранить вино свежим после открытия: секреты и советы
Если неправильно хранить вино после открытия, то из-за контакта с воздухом оно может превращаться в уксус.
Чтобы напиток не испортился, а его вкус оставался таким же, как сразу после открытия, необходимо помнить о нескольких важных нюансах.
Если вы не допили бутылку вина, ее нужно тщательно закрыть и поставить в темное место. Очень важно, чтобы там температура воздуха была от 7 до 18 градусов. Лучше всего подойдут подвал, кладовая или шкаф.
Эксперты предостерегают, что в холодильнике хранить вино не следует. Лучше охладить его непосредственно перед подачей на стол.
По словам сомелье, употребить откупоренное вино необходимо в течение следующих 3-5 дней. Хотя есть вина, которые можно хранить немного дольше. Однако помните, что с каждым днем вкус напитка будет ухудшаться.