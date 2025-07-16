"Мне победа нужнее": Дюбуа объяснил, почему одолеет Усика в реванше

Даниель Дюбуа / © instagram.com/dynamite_daniel_dubois

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Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниель Дюбуа поделился ожиданиями от боя-реванша с обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.

Британский боксер считает, что сейчас ему победа нужнее, чем украинцу. Даниель также подчеркнул, что карьера его соперника близится к своему концу.

– Как думаешь, ты встречаешься с Александром в удачный момент? Он провел два тяжелых 12-раундовых боя с Тайсоном Фьюри. Ему уже 38. Твое ли это время?

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– Можно так сказать, но я даже не хочу списывать все на то, что он старый. Я должен доказать свою способность и, знаете ли, творить хаос в ринге. То, что я приношу, сила, которая у меня есть, – это то, что действительно нужно.

Он близится к завершению карьеры, мне победа нужнее. Получить все пояса – это для меня настоящее начало, – сказал Дюбуа в интервью DAZN Boxing.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.

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Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа назвал самую большую мечту в своей жизни. Также Александр рассказал, как его семья переживает войну в Украине.