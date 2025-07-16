Демократия в Украине зашла в тупик— Foreign Policy

В Украине затормозили демократические реформы / © unsplash.com

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Украина одерживает военные победы, однако ее демократические реформы тормозят из-за изменения подхода США. Хотя Вашингтон возобновил поставки оружия, он прекратил финансирование программ по демократии и надлежащему управлению. Это финансирование, которое в прошлом году составило $286 млн, было ключевым для продвижения реформ.

Об этом пишет Foreign Policy.

Исчезнувшее давление США на реформы

«У нас есть нулевые публичные результаты по политическим реформам на Конференции по восстановлению Украины в Риме», — заявил Михаил Жернаков из Dejure Foundation, отметив «резонирующую тишину» от партнеров.

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Ранее успешные реформы в Украине явились результатом сочетания внутреннего давления гражданского общества и внешнего влияния, особенно со стороны США.

"США имели очень прямой подход и не боялись играть "плохого полицейского", чтобы заставить наших политиков принимать и внедрять законы", - пояснил Жернаков.

Теперь украинское гражданское общество ослаблено сокращением помощи. По словам Жернакова, из четырех ключевых международных игроков, продвигавших реформы — США, ЕС, МВФ, G7 — три теперь отстранены». Он пояснил, что США потеряли заинтересованность в продвижении реформ в Украине, что повлияло на позицию МВФ и G-7.

Заторможенные реформы и тревожные сигналы

Примером остановки есть реформа Государственной таможенной службы. Хотя законодательство было принято в прошлом году, его внедрение, которое должно было начаться в январе, не происходит. Татьяна Шевчук из Центра противодействия коррупции отмечает, что без внедрения реформы государство теряет миллиарды долларов, которые могли бы пойти на оборону.

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Также провалилось реформирование Бюро экономической безопасности (БЭБ). Правительство отказалось принять кандидатуру Александра Цивинского на должность руководителя БЭБ, избранного отборочной комиссией с международными экспертами, ссылаясь на «национальную безопасность». МВФ установил 31 июля как конечный срок для назначения нового директора БЭБ.

"Определенные люди в правительстве чувствуют, что теперь они могут делать все, что угодно, потому что никто их не останавливает", - заметил Жернаков.

Напомним, стало известно, когда произойдут изменения в налоговой системе Украины. Гетманцев анонсировал принятие закона о цифровых платформах.