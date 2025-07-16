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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Демократія в Україні зайшла в глухий кут — Foreign Policy

Попри недавні успіхи на фронті та відновлення постачання американської зброї США, демократичні реформи в Україні зупинилися через відсутність їх підтримки з боку США.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Україна

В Україні загальмували демократичні реформи / © unsplash.com

Україна здобуває військові перемоги, проте її демократичні реформи гальмують через зміну підходу США. Хоча Вашингтон відновив постачання зброї, він припинив фінансування програм з демократії та належного врядування. Це фінансування, що минулого року становило $286 млн, було ключовим для просування реформ.

Про це пише Foreign Policy.

Зниклий тиск США на реформи

«Ми маємо нульові публічні результати щодо політичних реформ на Конференції з відновлення України в Римі», — заявив Михайло Жернаков з Dejure Foundation, відзначивши «резонуючу тишу» від партнерів.

Раніше успішні реформи в Україні були результатом поєднання внутрішнього тиску громадянського суспільства та зовнішнього впливу, особливо з боку США.

«США мали дуже прямий підхід і не боялися грати „поганого поліцейського“, щоб змусити наших політиків ухвалювати та впроваджувати закони», — пояснив Жернаков.

Тепер українське громадянське суспільство ослаблене скороченням допомоги. За словами Жернакова, з чотирьох ключових міжнародних гравців, що просували реформи — США, ЄС, МВФ, G7 — три тепер відсторонені». Він пояснив, що США втратили зацікавленість у просуванні реформ в Україні, що мало вплив на позицію МВФ і G-7.

Загальмовані реформи та тривожні сигнали

Прикладом зупинки є реформа Державної митної служби. Хоча законодавство було ухвалене минулого року, його впровадження, що мало початися в січні, не відбувається. Тетяна Шевчук з Центру протидії корупції зазначає, що без впровадження реформи держава втрачає мільярди доларів, які могли б піти на оборону.

Також провалилося реформування Бюро економічної безпеки (БЕБ). Уряд відмовився прийняти кандидатуру Олександра Цивінського на посаду керівника БЕБ, обраного відбірковою комісією з міжнародними експертами, посилаючись на «національну безпеку». МВФ встановив 31 липня як кінцевий термін для призначення нового директора БЕБ.

«Певні люди в уряді відчувають, що тепер вони можуть робити все, що завгодно, тому що ніхто їх не зупиняє», — зауважив Жернаков.

Нагадаємо, Стало відомо, коли відбудуться зміни в податковій системі України. Гетманцев анонсував ухвалення закону про цифрові платформи.

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