Стало відомо, коли відбудуться зміни в податковій системі України

Данило Гетманцев / © Данило Гетманцев у Facebook

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Питання реформування податкової системи буде актуальним лише після завершення воєнного стану.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

Він повідомив, що одним з пріоритетів є ухвалення законопроєкту, який імплементує директиву DAС7 ЄС, що вимагає від платформ збирати дані про продавців. Цей закон є важливим для європейської інтеграції України. Однак, через певний розвиток подій закон може бути ухвалений не так швидко, як планувалося.

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За словами Гетманцева, основні зміни в податковій системі України плануються згідно з «Національною стратегією доходів до 2030 року». Це включає реформу митної та податкової служб на першому етапі, а на другому — зміни в системі оподаткування, зокрема доходів фізичних осіб. Однак ці зміни відбудуться тільки після завершення воєнного стану. Водночас нардеп запевнив, що підвищення податків не планується до кінця каденції чинного скликання Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Гетманцев відповів, чи очікувати в Україні підвищення податків.