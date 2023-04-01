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Под Брянском вспыхнул мощный пожар на птицефабрике: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Под Брянском вспыхнул мощный пожар на птицефабрике: видео

Фото: скриншот с видео

Российские пропагандисты сообщают об атаке со стороны ВСУ, которая якобы предшествовала возгоранию.

В субботу, 1 апреля, на птицефабрике под российским городом Брянском произошло сильное возгорание.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Огонь охватил одно из зданий на территории птицеводческого предприятия "Мираторга" в селе Уручье возле областного центра.

По словам местных жителей, до приезда пожарных пламя пылало более получаса, клубы черного дыма поднимались высоко в небо.

"Очень много дыма", — комментирует местная жительница, которая выложила видео в Сеть.

На месте инцидента работают восемь пожарных расчетов. Также прибыли сотрудники спецслужб, выясняющих причины возгорания.

Российские пропагандисты сообщают об атаке со стороны ВСУ.

О пострадавших в результате пожара не сообщают.

Напомним, в начале марта российские пропагандисты заявили об "атаке украинских диверсантов", якобы захвативших заложников в селе Сушаны Брянской области. Ответственность за диверсионную вылазку взял на себя "Русский добровольческий корпус" (РДК).

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Дата публикации
Просмотры
733
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