Під Брянськом спалахнула потужна пожежа на птахофабриці: відео

Російські пропагандисти повідомляють про атаку з боку ЗСУ, яка начебто передувала загорянню.
У суботу, 1 квітня, на птахофабриці під російським містом Брянськом сталося сильне загоряння.
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.
Вогонь охопив одну із будівель на території птахівничого підприємства "Міраторга" у селі Уруччя біля обласного центру.
За словами місцевих мешканців, до приїзду пожежників полум’я палало більш ніж пів години, клуби чорного диму піднімалися високо в небо.
“Дуже багато диму”, — коментує місцева мешканка, яка виклала відео у Мережу.
На місці інциденту працюють вісім пожежних розрахунків. Також прибули співробітники спецслужб, які з’ясовують причини загоряння.
Російські пропагандисти повідомляють про атаку з боку ЗСУ.
Про постраждалих внаслідок пожежі не повідомляють.
Нагадаємо, на початку березня російські пропагандисти заявили про "атаку українських диверсантів", які нібито захопили заручників у селі Сушани Брянської області. Відповідальність за диверсійну вилазку взяв на себе "Російський добровольчий корпус" (РДК).
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