Польша хочет защититься от наплыва украинских товаров — министерство

После того, как Еврокомиссия отклонила требования Польши о введении пошлин на украинские с/х товары, Варшава выдвинула новые требования.

Польша настаивает на внедрении региональных механизмов защиты от наплыва украинских агротоваров на рынок. В то же время польское правительство готово работать над развитием портовой инфраструктуры для транзита украинских товаров в третьи страны.

Об этом в комментарии изданию Business Insider сказал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

По его словам, Еврокомиссия должна предоставить проект распоряжения по продлению беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года. Следовательно, Министерство сельского хозяйства Польши требует внесения изменений в положение документа об ускорении реализации защитных механизмов на региональном уровне, если рыночная проблема касается не всего ЕС, а отдельного государства-члена или региона.

По словам Секерского, Варшава стремится обезопасить себя от негативных последствий наплыва на польский рынок украинской с/х продукции. В стране продолжаются внутренние консультации по введению лицензий на экспорт сельскохозяйственных товаров, которые предложила украинская сторона.

"После переговоров с министром сельского хозяйства Украины Николаем Сольским мы совместно договорились, что будут созданы технические группы, задачей которых, в частности, будет разработка определенных рамок, в которых должна регулироваться торговля между Польшей и Украиной", — сказал Секерский.

По его словам, в Варшаве есть политическая воля по развитию инфраструктуры, которая будет способствовать транзиту украинских товаров в третьи страны. Он заверил, что правительство будет работать над развитием портовой инфраструктуры.

"Раньше, к сожалению, в этой сфере мало что делалось. Поэтому для оптимизации и улучшения возможностей транзита сельскохозяйственной продукции из Украины необходимо будет сотрудничать с другими министерствами по развитию портовой, железнодорожной и складской инфраструктуры", — пояснил польский министр.

Тем временем в Польше заявили об успешных переговорах с протестующими, заблокировавшими украинскую границу.

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