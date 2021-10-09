Польские пограничники сообщили о выстрелах со стороны Беларуси

Военный патруль обстреляли, вероятно, холостыми патронами.
Со стороны территории Беларуси были совершены выстрелы в направлении польских военнослужащих, патрулирующих границу из-за усиления угрозы нелегальной миграции.
Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает издание rmf24 со ссылкой на брифинг пресс-секретаря пограничной службы Анны Михальской.
В результате инцидента никто не пострадал. "Вероятно, были использованы холостые боеприпасы", — заявила пресс-секретарь польской пограничной службы.
Анна Михальская заметила, что таких провокаций становится все больше.
Кроме холостых выстрелов в воздух, при приближении польских патрулей со стороны Беларуси происходит также метание муляжей гранат и других предметов, которые выглядят как опасные материалы.
Польские пограничники расценивают такие поступки, как откровенную провокацию.
Напомним, только в течение одних суток в Польше зафиксировали 667 попыток нелегально пересечь польско-белорусскую границу.