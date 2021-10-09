Польські прикордонники повідомили про постріли з боку Білорусі

Військовий патруль обстріляли, ймовірно, холостими набоями.
З боку території Білорусі було здійснено постріли в напрямку польських військовослужбовців, які патрулюють кордон через посилення загрози нелегальної міграції.
Про це у п’ятницю, 8 жовтня, повідомляє видання rmf24 з посиланням на брифінг речниці прикордонної служби Анни Міхальської.
В результаті інциденту ніхто не постраждав. “Ймовірно, було використано холості боєприпаси”, - заявила речниця польської прикордонної служби.
Анна Міхальська зауважила, що таких провокацій стає дедалі більше.
Окрім холостих пострілів у повітря при наближенні польських патрулів, з боку Білорусі відбувається також метання муляжів гранат та інших предметів, які мають вигляд небезпечних матеріалів.
Польські прикордонники розцінюють такі вчинки, як відверту провокацію.
Нагадаємо, лише впродовж однієї доби у Польщі зафіксували 667 спроб нелегально перетнути польсько-білоруський кордон.