Конфеты и полкило кокаина: в аэропорту Борисполь иностранец удивил содержанием своей сумки

Конфеты и полкило кокаина: в аэропорту Борисполь иностранец удивил содержанием своей сумки

В ручной клади гражданина Латвии обнаружили наркотики, стоимость которых на черном рынке составляет 2 млн грн.

В пятницу, 8 октября, в международном аэропорту "Борисполь" пограничники совместно таможенниками и СБУ обнаружили в ручной клади иностранца в коробке с конфетами почти полкилограмма кокаина.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Гражданин Латвии, перевозивший наркотики, имел билет на рейс "Киев — Дублин". В сумке пассажира, которую осмотрели правоохранители, обнаружили коробку конфет, в которую он положил около 0,5 кг кокаина.

"Ориентировочная стоимость обнаруженного наркотика на черном рынке составляет 2 млн. грн", — отметили пограничники.

Наркокурьера удалось обнаружить благодаря заблаговременной информации.

Напомним, в Волынской области разоблачили милиционера, который продавал наркотики в Луцке и Луцком районе. Во время обысков на его рабочем месте также нашли запрещенные вещества.

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