Конфеты и полкило кокаина: в аэропорту Борисполь иностранец удивил содержанием своей сумки

В ручной клади гражданина Латвии обнаружили наркотики, стоимость которых на черном рынке составляет 2 млн грн.
В пятницу, 8 октября, в международном аэропорту "Борисполь" пограничники совместно таможенниками и СБУ обнаружили в ручной клади иностранца в коробке с конфетами почти полкилограмма кокаина.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Гражданин Латвии, перевозивший наркотики, имел билет на рейс "Киев — Дублин". В сумке пассажира, которую осмотрели правоохранители, обнаружили коробку конфет, в которую он положил около 0,5 кг кокаина.
"Ориентировочная стоимость обнаруженного наркотика на черном рынке составляет 2 млн. грн", — отметили пограничники.
Наркокурьера удалось обнаружить благодаря заблаговременной информации.
Напомним, в Волынской области разоблачили милиционера, который продавал наркотики в Луцке и Луцком районе. Во время обысков на его рабочем месте также нашли запрещенные вещества.